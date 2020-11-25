Минские эксперты помогли раскрыть личность вора, который украл вещи из авто, а затем товары из зоомагазина

В пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз рассказали о нескольких случаях, когда эксперты Московского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску помогли установить личность злоумышленника по фактам хищения имущества.
Так, в УВД администрации Московского района поступило заявление о хищении имущества из микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который был припаркован вдоль проезжей части улицы.
– Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа со специалистом Московского районного отдела ГКСЭ установила, что проникновение в салон и хищение имущества произошло путем извлечения стекла боковой дверной форточки пассажирской двери транспортного средства. В ходе осмотра поверхности стекла специалист Государственного комитета судебных экспертиз выявил и изъял след пальца руки, который был направлен для проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы, – рассказали в ведомстве.
По результату проверки эксперты установили, что изъятый в ходе осмотра места происшествия след принадлежит ранее судимому 34-летнему мужчине.
Не так давно в РУВД Московского района Минска поступило сообщение о хищении товара из зоомагазина на сумму 1612,57 рублей.
– Неизвестный проник в помещение через незакрытое окно. В ходе проведения осмотра места происшествия следственно-оперативной группой со специалистом ГКСЭ на подоконнике окна, через которое было совершено проникновение в помещение магазина, изъяты следы рук, которые, как показала проверка по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы в столичном управлении ГКСЭ, принадлежат гражданину, чьи следы рук были выявлены при осмотре микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.
Полученная информация об установленных совпадениях была передана в правоохранительные органы. В результате проведенных сотрудниками милиции оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан, теперь он ожидает суда.
Фото: ГКСЭ
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Минские эксперты помогли раскрыть личность вора, который украл вещи из авто, а затем товары из зоомагазина
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