Минские эксперты помогли раскрыть личность вора, который украл вещи из авто, а затем товары из зоомагазина

Так, в УВД администрации Московского района поступило заявление о хищении имущества из микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который был припаркован вдоль проезжей части улицы., – рассказали в ведомстве.По результату проверки эксперты установили, что изъятый в ходе осмотра места происшествия след принадлежит ранее судимому 34-летнему мужчине.Не так давно в РУВД Московского района Минска поступило сообщение о хищении товара из зоомагазина на сумму 1612,57 рублей.Полученная информация об установленных совпадениях была передана в правоохранительные органы. В результате проведенных сотрудниками милиции оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан, теперь он ожидает суда.Фото: ГКСЭ