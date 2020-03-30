"Минскэнерго" за январь-февраль освоил инвестиций более чем на 40 миллионов рублей

Фото: архив

БЕЛТА

, — рассказал Сергей Корябин.Благодаря активному инвестированию также удалось переложить 18% от запланированного объема тепловых сетей — всего 11,132 км, в том числе 7,632 км по Минску и 3,505 км по столичному региону. Введено в эксплуатацию 56,108 км ЛЭП.В течение года в соответствии с инвестиционной программой будут продолжены реконструкция и строительство нескольких объектов, мероприятия по режимной интеграции БелАЭС в баланс энергосистемы.