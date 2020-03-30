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"Минскэнерго" за январь-февраль освоил инвестиций более чем на 40 миллионов рублей

На этот год по проекту инвестиционной программы по РУП "Минскэнерго" запланировано освоение инвестиций в объеме BYN 301,3 млн, сообщил БЕЛТА начальник отдела экономики и планирования строительства предприятия Сергей Корябин.

Фото: архив БЕЛТА

"Фактически за 2 месяца текущего года предприятием освоено BYN 46,8 млн инвестиций, или 16% от запланированного на год объема. В результате предприятием введено в эксплуатацию 39 объектов на сумму BYN 14,2 млн. В частности, проведена реконструкция электропитания котельного цеха № 2 в Борисове, установлен регулируемый электропривод на сетевом насосе СЭ-1250 на Вилейской мини-ТЭЦ", — рассказал Сергей Корябин.

Благодаря активному инвестированию также удалось переложить 18% от запланированного объема тепловых сетей — всего 11,132 км, в том числе 7,632 км по Минску и 3,505 км по столичному региону. Введено в эксплуатацию 56,108 км ЛЭП.

В течение года в соответствии с инвестиционной программой будут продолжены реконструкция и строительство нескольких объектов, мероприятия по режимной интеграции БелАЭС в баланс энергосистемы.
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