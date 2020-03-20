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"Минскэнерго" в этом году завершит установку двух водогрейных электрокотлов для нужд БелАЭС

Работы по установке двух водогрейных электрокотлов в ведении РУП "Минскэнерго" для регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС планируется завершить в октябре текущего года, передает БЕЛТА.


Водогрейные электрокотлы будут обеспечивать работу АЭС в часы минимальной нагрузки потребления электроэнергии (ночное время).

"В настоящее время на Солигорской мини-ТЭЦ подрядные организации продолжают строительство фундаментов под технологическую эстакаду, возведение подземного хозяйства, завершается строительство фундамента под бак-аккумулятор, — рассказали в РУП "Минскэнерго". — В целом, согласно проекту, это будет отдельно стоящее здание с двумя электрокотлами внутри мощностью 10 МВт каждый плюс вспомогательное оборудование бака-аккумулятора объемом 1,5 тыс. куб. м".

Электроснабжение котлов обеспечит реконструируемая подстанция мощностью 110 кВ "Дубеи". Кабельная линия в 10 кВ будет проложена по территории мини-ТЭЦ.

Установка электрокотлов входит в план мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему. В 2019 году был реализован первый проект по установке электрокотла мощностью 10 МВт в новой котельной в Костюковичах. Всего необходимо реализовать такие проекты на 19 объектах на общую установленную мощность 836 МВт.

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