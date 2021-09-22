"Минскэнерго" сообщило о возможном появлении запаха мазута в столице

В связи с началом отопительного сезона на столичной ТЭЦ-4 пополнят запасы мазута. По этой причине на улицах города возможно появление специфического запаха. Такая информация опубликована на сайте РУП "Минскэнерго".
"В связи с началом отопительного периода планируется пополнить запасы мазута на Минской ТЭЦ-4. Приносим извинения жителям близлежащих к теплоэлектроцентрали районов столицы из-за возможного появления запаха мазута при западных, юго-западных и юго-восточных ветрах", – уточняется в сообщении.
Кроме того, в "Минскэнерго" добавили, что сведения об окончании пополнения производственных запасов резервным видом топлива будут опубликованы на их сайте.