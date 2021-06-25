Тема прямой телефонной линии – «О предоставлении документов для подтверждения заявленной таможенной стоимости». Отвечать на вопросы будет начальник отдела тарифного регулирования Мария Лаущенко, проинформировали sb.by в Минской региональной таможне.
"Прямая линия" состоится 1 июля с 10:00 до 11:00. Обратиться со своими вопросами можно будет по телефону 8 (017) 218-96-40.
Фото из архива БЕЛТА
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Минская региональная таможня проведет "прямую линию" 1 июля
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