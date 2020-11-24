Об этом сообщил начальник генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Вольфович во время подведения итогов деятельности органов управления территориальной обороны области по вопросам организации территориальной обороны в 2019–2020 учебном году, сообщили в пресс-службе облисполкома.
– На Минщине было проведено более 160 тематических мероприятий. Вы усовершенствовали работу на пунктах управления штабов, выполнили корректировку документов военного планирования, активно применяли в работе современные технологии. Фактически Минская область – единственная в стране, где использовались все закупленные телекоммуникационные комплексы по передаче данных и средств связи. Ну и конечно же, значительную роль при определении победителя сыграла внезапная проверка территориальной обороны Клецкого района, которая показала хороший уровень организации территориальной обороны. Были и недостатки, но на них оперативно реагировали и старались на месте исправить. Такой подход очень радует. 1-е место – достойная награда за хорошую работу, – подытожил Александр Григорьевич.
Как заметил председатель Миноблисполкома Александр Турчин, на достигнутом останавливаться не планируется. «В следующем году система территориальной обороны области будет совершенствоваться. Рабочая группа облисполкома по организации территориальной обороны уже обсудила задачи на следующий учебный год и обозначила пути совершенствования работы».
Фото пресс-службы Минскоблисполкома
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Минская область стала лидером по организации территориальной обороны
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