Минская область стала лидером по организации территориальной обороны

– подытожил Александр Григорьевич.Как заметил председатель Миноблисполкома Александр Турчин, на достигнутом останавливаться не планируется. «В следующем году система территориальной обороны области будет совершенствоваться. Рабочая группа облисполкома по организации территориальной обороны уже обсудила задачи на следующий учебный год и обозначила пути совершенствования работы».Фото пресс-службы Минскоблисполкома