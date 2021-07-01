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Мастер-классы, выставка военной техники, полевая кухня, ярмарка, спортивные соревнования и многое другое. 3 июля возле Кургана Славы развернется масштабный народный праздник

Минская область планирует масштабный праздник ко Дню Независимости

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости, в Минской области пройдет с небывалым размахом. На площадке возле Кургана Славы развернется настоящий праздник с активностями для любого возраста. Старт мероприятия – в 10 утра.  По традиции руководство Минской области, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь примут участие в возложении цветов к мемориальному комплексу. Ближе к 12 часам откроются тематические выставки и зоны активности.


Например, 3 июля на площадке возле  Кургана Славы пройдет ярмарка-продажа «Беларусь самобытная».

– Сувенирную продукцию представят учреждения социального обслуживания области (дома-интернаты и территориальные центры социального обслуживания населения). Она изготовлена в трудовых мастерских, которые посещают пожилые люди и люди с инвалидностью, – рассказала Инна Короленок, начальник отдела по работе со средствами массовой информации Миноблисполкома.

Минская областная организация "Белорусский союз женщин" представит выставку победителей детского рисунка «Женское лицо Победы». Мастера народного творчества презентуют региональные рушники Минской области, гончарные, керамические и другие изделия. Также можно будет принять участие в мастер-классах. Например, по изготовлению сувенирной продукции с элементами государственной символики.

А бойцы студотрядовского движения проведут мастер-класс по декоративной штукатурке, где каждый желающий может принять участие в написании панно на тему: «Мая Беларусь – мая будучыня». Кроме того, молодежь предоставит возможность каждому желающему разрисовать каску и забрать ее с собой в качестве памятного сувенира.

– Для детей и взрослых будут предусмотрены и физкультурно-спортивные развлечения: мини-гольф, дартс, гиря, городки, кольцеброс. Каждый желающий сможет написать письмо из настоящего в прошлое – на фронт своему родственнику, участнику Великой Отечественной войны, – рассказала Короленок.

Полевая кухня, фотобудка, видеозона, выставка образцов военной техники, выступление кинологов со служебными собаками и многое-многое другое. Работа тематических площадок планируется до 16:00. Скучно точно не будет!

isaenok@sb.by
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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