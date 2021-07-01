Мастер-классы, выставка военной техники, полевая кухня, ярмарка, спортивные соревнования и многое другое. 3 июля возле Кургана Славы развернется масштабный народный праздник

Например, 3 июля на площадке возле Кургана Славы пройдет ярмарка-продажа «Беларусь самобытная».– рассказалаМинская областная организация "Белорусский союз женщин" представит выставку победителей детского рисунка «Женское лицо Победы». Мастера народного творчества презентуют региональные рушники Минской области, гончарные, керамические и другие изделия. Также можно будет принять участие в мастер-классах. Например, по изготовлению сувенирной продукции с элементами государственной символики.А бойцы студотрядовского движения проведут мастер-класс по декоративной штукатурке, где каждый желающий может принять участие в написании панно на тему: «Мая Беларусь – мая будучыня». Кроме того, молодежь предоставит возможность каждому желающему разрисовать каску и забрать ее с собой в качестве памятного сувенира.– рассказала Короленок.Полевая кухня, фотобудка, видеозона, выставка образцов военной техники, выступление кинологов со служебными собаками и многое-многое другое. Работа тематических площадок планируется до 16:00. Скучно точно не будет!