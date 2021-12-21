Минская милиция устанавливает личность погибшей в ДТП женщины

ДТП произошло 16 декабря около 22:40 в Минске на пересечении ул. Шаранговича и ул. Лобанка. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.На вид погибшей около 70 лет, женщина среднего телосложения, волосы седые, средней длины. Была одета в куртку темно-синего цвета, шарф желто-серого цвета, шапку вязаную розовую, майку черную, сапоги черные. При себе имела два ключа от нажимного замка.Те, кто располагает любой представляющей интерес информацией, позвоните по телефонам: (8-029) 391-97-90, (8-017) 394-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируется.