Минская ГАИ проводит комплекс мероприятий «Пешеход»

рассказывает. –Зачастую аварии происходят не только по вине невнимательных водителей, но и из-за пренебрежения Правилами дорожного движения велосипедистами и пешеходами. Речь о таких нарушениях, как переход в неустановленном месте, выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или других препятствий, переход улицы на запрещающий сигнал светофора…отмечает Валерий Мосенза.В ГАИ напомнили, что алкоголь ухудшает не только скорость реакции и уровень координации, но и способность оценивать дистанцию и скорость движущихся транспортных средств. Потому выходить на проезжую часть с нарушением установленных правил, особенно в нетрезвом состоянии, категорически запрещено. Водителям же вблизи пешеходного перехода необходимо сбавлять скорость и пропускать пешеходов, иначе предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 базовых величин.Фото предоставили: ОГАИ Центрального РУВД г.Минска.