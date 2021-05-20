Минская ГАИ проводит комплекс мероприятий «Пешеход»

Сотрудники милиции ежедневно дежурят на участках городских дорог, характеризующихся высоким риском ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Под особым вниманием правоохранителей регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, ведь с январь по апрель на обозначенных пешеходных перехода произошло 40 ДТП, в которых пострадали 42 человека.
– Основная задача таких мероприятий – предупреждение и профилактика ДТП с уязвимой категорией участников дорожного движения, – рассказывает начальник отдела ГАИ Центрального РУВД г.Минска Валерий Мосенза. – Наезд на пешехода – самый распространенный вид ДТП, в которых получают увечья люди. За 4 месяца текущего года произошло 80 таких ДТП, в которых 81 человек получил телесные повреждения, а 4 – травмы несовместимые с жизнью.
Зачастую аварии происходят не только по вине невнимательных водителей, но и из-за пренебрежения Правилами дорожного движения велосипедистами и пешеходами. Речь о таких нарушениях, как переход в неустановленном месте, выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств или других препятствий, переход улицы на запрещающий сигнал светофора…
– Аварийную обстановку на дороге, зачастую приводящую к ДТП, создают не только пьяные водители, но и пешеходы и велосипедисты в нетрезвом состоянии, – отмечает Валерий Мосенза. –За январь-апрель по причине нетрезвого состояния пеших участников дорожного движения зарегистрировано 8 ДТП, в которых 3 человека погибли, и 6 получили травмы различной степени тяжести.
В ГАИ напомнили, что алкоголь ухудшает не только скорость реакции и уровень координации, но и способность оценивать дистанцию и скорость движущихся транспортных средств. Потому выходить на проезжую часть с нарушением установленных правил, особенно в нетрезвом состоянии, категорически запрещено. Водителям же вблизи пешеходного перехода необходимо сбавлять скорость и пропускать пешеходов, иначе предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 базовых величин.
Фото предоставили: ОГАИ Центрального РУВД г.Минска.
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Минская ГАИ проводит комплекс мероприятий «Пешеход»
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