Минск за 2020 год посетили 27,3 тысячи туристов из 91 страны

В прошлом году белорусскую столицу посетили 27,3 тысячи гостей из 91 страны. В среднем иностранцы находились в Минске семь дней. Такая информация опубликована на сайте Главного статистического управления столицы.
Среди стран – лидеров по числу граждан, прибывших в Минск в качестве организованных туристов, – Россия (21 302 человека), Турция (787), Ирак (650), Латвия (438), Литва (426), Швейцария (363), Украина (342), ОАЭ (209), Германия (175) и Эстония (164).
При этом в 2020 году минчане также путешествовали по Беларуси: в основном они отдавали предпочтение однодневным турам. Всего услугами столичных туристических организаций для этих целей воспользовались 67 тыс. человек, в том числе в однодневном экскурсионном туре побывали 37,2 тыс. минчан.
За пределы Беларуси в рамках организованных туристических поездок выехали 186,5 тыс. столичных жителей, которые побывали в 98 странах. Средняя продолжительность поездки составляла девять дней.
Для отдыха за рубежом минчане выбирали Египет, Турцию, Украину, Черногорию, Польшу, Албанию, Россию, Литву, Тунис и ОАЭ.
Фото: архив БЕЛТА