Минск возглавил топ городов СНГ для виртуальных туров

Составлен рейтинг лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, виртуальных экскурсий по музеям и достопримечательностям.





«Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах», — сообщили sb.by в агентстве ТурСтат.

Первое место в рейтинге лучших городов для виртуальных путешествий досталось Минску. В тройку лучших вошли Алматы и Ташкент.

У Минска более 660 тыс. запросов в Google «виртуальных экскурсий», у Алматы почти 240 тыс., у Ташкента почти 170 тыс.

В десятке самых привлекательных для онлайн-путешествий городов также белорусский Витебск, Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Кишинев (Молдова) и Душанбе (Таджикистан).