Минск видит солидный потенциал для развития взаимодействия с Монголией, Ливаном, Тунисом и ЮАР

Во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Президент Александр Лукашенко отметил, что в Монголии Беларусь видит надежного и перспективного партнера:
– Мы заинтересованы в продолжении реализации совместных проектов. В последнее время наши государства многого достигли, но я знаю, у нас еще есть дополнительные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. В том числе в машиностроительной отрасли.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь проявляет интерес к взаимодействию с Ливанской Республикой:
– У наших стран имеется существенный потенциал в различных сферах.
Тунис наша страна рассматривает в качестве перспективного партнера в Северной Африке:
– Заинтересованы в активизации всесторонних отношений. Нам следует активнее искать направления, которые позволят укрепить наше взаимодействие. В первую очередь это касается сфер туризма и здравоохранения.
Беларусь, по словам Президента, готова и далее продвигать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, по праву имеющей репутацию политического и экономического лидера среди южных государств континента:
– Мы можем предложить ЮАР современные комплексные решения в сфере механизации сельского хозяйства, актуальные научные разработки, трансфер технологий и знаний, образовательные услуги.
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