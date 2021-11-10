Минск украсят к Новому году рождественскими венками, пряничными домиками, фигурами в виде птиц и зверей

К новогодним праздникам столицу украсят рождественскими венками, тематическим панно с одиннадцатиэтажное здание, композициями пряничных домиков, световыми фигурами в виде птиц и зверей, пишет БЕЛТА.
- К зимним праздникам, как и ранее, подготовлена своя концепция уникального оформления Минска. В каждой локации будет установлена пространственно-художественная композиция, появится много новых объемных световых конструкций и тематических фотозон. Привлекать внимание горожан будут и рождественские венки, которые украсят мачты освещения на главных проспектах города. В некоторых районах столицы уже начали монтировать новогодние елки, фотозоны и размещать праздничную иллюминацию. Работы по украшению Минска планируется закончить к 15 декабря, - рассказала начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.
В Минске появятся 33 новогодние красавицы. Главную елку традиционно установят на Октябрьской площади. Она будет декорирована россыпью разноцветных шаров, фрезерованными снежинками, колокольчиками и эффектной пиксельной сеткой, создающей десятки разнообразных картинок. В этом году решили по-новому оформить территорию: на площадке рядом с елкой установят объемные световые конструкции из 28 ажурных фонтанов, высота каждого - три метра.
Восемнадцатиметровую елку на площади Независимости украсят большим количеством игрушек в бордово-золотых оттенках. Рядом появятся декоративные цифры 2022 высотой 2,5 м. Композиция будет гармонично перекликаться с бордово-зеленым панно с ажурным рисунком зимней изморози, которое будет размещено на фасаде Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка. Его высота - 40 м, что соответствует одиннадцатиэтажному зданию. Особенности монтажа панно позволяют тематической картинке, изображенной на нем, выглядеть оживленно.
Вокруг стеклянного купола ТЦ "Столица" засияет композиция в виде короны, которая будет украшена еловыми ветками и яркими новогодними шарами. Со стороны гостиницы "Минск" разместится объемная стилизованная конструкция мешка Деда Мороза высотой 4 метра, отделанная мягким материалом и мехом.
Возле Дворца спорта на проспекте Победителей рядом с елкой, украшенной в серебряно-фиолетовых тонах, появится композиция из трехметровых пряничных домиков. Здесь также можно будет лицезреть ажурную четырнадцатиметровую свечу, на ее тросах будут закреплены блестящие фрезерованные снежинки, которые будут подсвечиваться. Вдоль набережной Свислочи расположатся световые фигуры зодиакальных животных.
На площади Государственного флага для жителей города установят елку в национальных цветах. Ее украсят красными, зелеными и серебряными игрушками, рядом поставят световые композиции в новогодней тематике.
Вблизи ратуши появится композиция из фрезерованных изящных елок высотой 10, 12 и 14 м, которые будут подсвечены разными цветами. К колоннам объекта прикрепят световые цифры наступающего года 2022. Рядом с Белорусским государственным цирком помимо елки установят два объемных мультяшных тигренка в окружении новогодних игрушек и подарков. А возле Комаровского рынка - световую объемно-пространственную композицию с нарядными снегирями.
Фото из архива БЕЛТА