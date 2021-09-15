Минск снова примет участие в Европейской неделе мобильности и поддержит акцию "День без автомобиля"

Впервые акция "День без автомобиля" прошла в Минске в 2008 году. С того момента каждый год Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает хотя бы на один день оставить автомобиль дома, а также напоминает людям о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду, подталкивая к альтернативе. Этот год не стал исключением. К акции присоединился 21 город Беларуси, а в мире – 2184 города из 45 стран.





Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, отметил, что у минчан за время пандемии появилась положительная динамика использования альтернативных видов передвижения – велосипеды, самокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Белорусы стали больше задумываться о своем здоровье, в частности, об органах дыхания.

Если говорить конкретно, то 88% выбросов загрязняющих веществ приходятся на автомобили и остальные 12% выделяют предприятия. В прошлом году в воздух Минска попало 113 тысяч тонн вредных веществ, это на 17 тысяч тонн меньше, чем в 2019. Такое снижение связано с обновлением транспортных парков, а также с оптимизацией дорожного движения.

Председатель также сообщил журналистам, что планируется провести несколько поощрительных акций для тех, кто все-таки решил оставить свой автомобиль дома:

В этот день запланирована акция "На работу на велосипеде" с бесплатной раздачей фруктов и информационных материалов о Европейской неделе мобильности. В городе будет три точки: одна – у входа в Ботанический сад по пр.Независимости, вторая – напротив универмага "Беларусь", третья – напротив "Минск-Арены". И еще один приятный момент: компания проката велосипедов "Колобайк" подготовила скидку для всех желающих прокатиться на велосипеде.

Василий Косач, заместитель начальника Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома заявил, что в Минске пройдет множество спортивных мероприятий, одним из условий которых будет прибытие к местам проведения без использования автомобиля.

Что касается велоспорта в Минске, то предусмотрен план, благодаря которому такой вид деятельности будет привлекать людей и дальше: ремонт существующих и открытие новых велодорожек, понижение бортового камня, установка велогаражей и велопарковок, информационных знаков и др.

Виктор Тозик, заместитель гендиректора "Минсктранса", к словам Степана Дубницкого добавил, что в День без автомобиля водители смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта Минска, в том числе и метро. Для этого им нужно будет предъявить водительское удостоверение и технический паспорт своего автомобиля.

Европейская неделя мобильности в Минске обещает быть интересной: планируется провести эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, бег трусцой, который совмещает в себе сбор мусора по определенному маршруту. На всю неделю для жителей столицы запланирована целая информационная кампания.

gotovko@sb.by



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