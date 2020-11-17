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Минск подвел итоги работы городских диалоговых площадок

Сегодня в Минске прошло заседание городской диалоговой площадки «Минская дискуссия». Участие в нем приняли представители районных администраций, Минского городского Совета депутатов, представители политических партий и общественных объединений, организаций и научного сообщества, а также председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и помощник Президента по Минску Александр Барсуков.


По словам Кухарева, на городских диалоговых площадках уже сформировалось множество предложений от общественных объединений, трудовых коллективов и граждан как по поводу изменений в Конституцию, так и по вопросам развития различных отраслей жизни города. При этом он подчеркнул, что такие формы общественных обсуждений актуальных вопросов в Минске не будут прекращать свою работу. По словам Кухарева, ни одно предложение не останется без внимания: «К предложениям, поступающим во время работы диалоговых площадок, следует относиться крайне взвешенно и осторожно. Ведь Конституция – это Основной закон страны, который касается каждого гражданина».  


Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от города Минска Сергей Сивец представил рекомендации, которые были выработаны по итогам обсуждений. Так, он рассказал о предложениях о смене мажоритарной избирательной системы на мажоритарно-пропорциональную,  введении единого дня голосования с использованием электронной системы подсчета голосов. Также в итоговые рекомендации от Минска вошло предложение перераспределить конституционные  полномочия между Президентом, Правительством, Парламентом и местными властями и расширить полномочия местных органов управления. В Конституции предлагается закрепить обязанность Премьер-министра выступать публично годовым отчетом, а также – прописать возможность самороспуска палат Парламента. 

«Также по итогам обсуждения появилось предложение закрепить в Конституции правовой статус Всебелорусского народного собрания в качестве консультативного органа (чтобы исключить подмену деятельности Парламента)», – сказал Сивец.

Участники городской диалоговой площадки обсудили и другие предложения, которые касались молодежной политики, трудовых отношений и т. д. В дискуссии приняли активное участие депутаты Палаты Представителей Национального собрания и общественные активисты.




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Фото: Владимир ШЛАПАК
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