Минск перейдет на снабжение артезианской водой к 2025 году

Такое заявление сделал в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.
Гость программы подчеркнул, что уже разработана проектная документация по данному вопросу. Она успешно прошла экологическую экспертизу и получила положительные заключения.
– Все мы понимаем, что чистая вода – это наше здоровье. Конечно же, к 2025 году этот вопрос будет решен. Есть соответствующее поручение Президента – до 2025 года обеспечить минчан водой из подземных источников. Так как город растет, потребление воды увеличивается. И сейчас есть районы в Минске, которые получают воду из подземных источников (например, Советский). В то время как другие – из наземных (Московский и Фрунзенский). Там вкусовые качества воды отличаются, хотя вода полностью соответствует всем требованиям, – пояснил он.
Фото из архива БЕЛТА