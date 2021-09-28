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  2. Минск перейдет на снабжение артезианской водой к 2025 году

Минск перейдет на снабжение артезианской водой к 2025 году

Такое заявление сделал в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.  


Гость программы подчеркнул, что уже разработана проектная документация по данному вопросу. Она успешно прошла экологическую экспертизу и получила положительные заключения. 

– Все мы понимаем, что чистая вода – это наше здоровье. Конечно же, к 2025 году этот вопрос будет решен. Есть соответствующее поручение Президента – до 2025 года обеспечить минчан водой из подземных источников. Так как город растет, потребление воды увеличивается. И сейчас есть районы в Минске, которые получают воду из подземных источников (например, Советский). В то время как другие – из наземных (Московский и Фрунзенский). Там вкусовые качества воды отличаются, хотя вода полностью соответствует всем требованиям, – пояснил он. 

Фото из архива БЕЛТА
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