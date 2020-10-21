«Минск» обыграл «Славию» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Минск» 16 октября потерпел обидное поражение от «Слуцка» (1:2), вследствие чего оказалась прервана трехматчевая победная серия «горожан». А вот игру 26-го тура «Славия» – «Белшина» перенесли на более поздний срок, из-за чего перед сегодняшней встречей было совершенно непонятно, в какой спортивной форме находится команда из Мозыря, не проводившая официальных матчей с 4 октября.По итогам подопечные Вадима Скрипченко, находящиеся в лучшем игровом тонусе, отпраздновали викторию. Правда, далась она им очень нелегко.«Минск» открыл счет усилиями украинца Владислава Насибулина на 31-й минуте.Однако «Славия», разумеется, и не подумала сдаться на милость победителя. Гости активно шли в атаку. И на 53-й минуте были вознаграждены за старания. Статус-кво восстановил российский форвард команды Ислам Тлупов.Впрочем, увезти из столицы хотя бы ничью мозыряне не смогли. Победу хозяевам поля на 76-й минуте принес Александр Ануфриев.После сегодняшней победы «Минск» сравнялся по очкам с «Витебском», но по-прежнему находится ниже него в таблице, уступая по дополнительным показателям.Полностью положение команд сейчас выглядит так: 1. БАТЭ – 50 очков (26 матчей). 2. «Неман» – 47 (26). 3. «Шахтер» – 46 (25). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 44 (26). 5. «Ислочь» – 43 (26). 6. «Динамо» (Минск) – 42 (26). 7. «Динамо» (Брест) – 41 (24). 8. «Рух» – 39 (26). 9. РЦОР-БГУ – 35 (25). 10. «Витебск» – 34 (26). 11. «Минск» – 34 (26). 12. «Славия» – 28 (24). 13. «Городея» – 24 (26). 14. «Слуцк» – 24 (24). 15. «Белшина» – 20 (24). 16. «Смолевичи» – 14 (26).Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), имеющий на своем счету 15 забитых мячей. Ближайшим преследователем нападающего борисовчан является Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), отличившийся к настоящему моменту 13 раз.