По календарю зима еще не наступила, но ее приближение белорусы уже почувствовали: страну несколько дней заметало легким снегом. А раз декабрь на подходе, то не за горами и последний праздник 2020-го – Новый год. Готовиться к нему Минск начал уже сейчас: витрины магазинов столицы украсили праздничными декорациями, яркими гирляндами и разноцветными елочками. Наш фотокорреспондент прогулялся по городу и запечатлел нарядные экспозиции.
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Минск наряжается к Новому году: витрины столичных магазинов украсили праздничными декорациями
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ