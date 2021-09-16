Минск и Новосибирск провели телемост, посвященный Дню народного единства

Международный телемост «Минск – Новосибирск» посвятила Дню народного единства Заводская районная организация Минска РОО «Белая Русь». Участие в телемосте приняли представители администрации, общественных организаций, учреждений культуры, образования, специалисты сектора идеологической работы и по делам молодежи из Минска и Новосибирска.

Дружба городов на расстоянии более чем четыре тысячи километров объединяет Дзержинский район города Новосибирска и Заводской район города Минска уже не один год. Россию и Беларусь связывают прочные дружественные и братские отношения, основанные на общности духовных ценностей. Об этом и многом другом шла речь во время телемоста в формате онлайн.

Участники форума поздравили белорусских коллег с наступающим Днем народного единства и пожелали Беларуси процветания, мира и благополучия.

– Мы – небезразличные люди к судьбе своей страны, – отметила председатель Заводской районной организации столицы РОО «Белая Русь» Светлана Леоненко. – Сплоченность, солидарность и взаимопонимание, объединенные историей, традициями, культурой и общим духом уважения, – эти качества всегда были главными для нас, такими и должны оставаться. Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом народного единства. Этот праздник станет продолжением наших добрых дел.

На счету Заводской районной организации Минска РОО «Белая Русь» акций и мероприятий великое множество. Как рассказал председатель ПО РОО «Белая Русь» средней школы № 173 Минска, учитель Вадим Ярулин, пристальное внимание уделяется вопросам межрегионального и международного сотрудничества:

– Мы стали соавторами 10 сборников Центра научных инвестиций. Готовимся провести международный молодежный форум регионов Беларуси и России «Великая Отечественная война в исторической памяти молодежи» и международную научно-практическую конференцию «Сохраняя историческую память, привлекая молодежь». Приглашаем Новосибирск принять участие.

Виталий Каранкевич, заместитель начальника управления – заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района Минска всем участникам телемоста пожелал плодотворного сотрудничества и мирного неба над головой:

– Накануне Дня народного единства, который наша страна отпразднует в первые в своей суверенной истории, хочется всем белорусам и братским народам пожелать понимания, искренних отношений. Пусть наш народ помнит наши корни. Хотелось бы, чтобы мы были ответственными за настоящее и будущее нашей Родины, каждый день созидали во имя общего блага.

kuzmich@sb.by

