Минск и китайский Гуанчжоу планируют стать городами-побратимами

– рассказали в генеральном консульстве Республики Беларусь в Гуанчжоу.Речь в том числе шла о проработке совместных проектов в торгово-инвестиционной, научно-технической, культурной и спортивной сферах.Фото генконсульства Беларуси в Гуанчжоу