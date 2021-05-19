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Минск и китайский Гуанчжоу планируют стать городами-побратимами

Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов встретился с директором Канцелярии внешних связей Народного правительства Гуанчжоу Чжань Дэцунем. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусском генконсульстве. 


«В контексте Года регионов Беларуси и Китая, объявленного лидерами двух стран, основной темой переговоров стало установление побратимских отношений между городом Минском и городом Гуанчжоу, а также развитие побратимских связей между отдельными районами двух городов», – рассказали в генеральном консульстве Республики Беларусь в Гуанчжоу.

Речь в том числе шла о проработке совместных проектов в торгово-инвестиционной, научно-технической, культурной и спортивной сферах. 

Фото генконсульства Беларуси в Гуанчжоу
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