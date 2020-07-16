Минск, Гомель, Климовичский район: в Беларуси 16 июля пройдут три электронные ярмарки вакансий

Три электронных ярмарки вакансий – для жителей Минска, Гомеля и Климовичского района – пройдут 16 июля на специализированной онлайн-площадке государственной службы занятости e-vacancy.by.





С 10:00 до 12.:00 мини-ярмарку вакансий проведет комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Как сообщалось ранее, в мероприятии примут участие девять организаций белорусской столицы: ОАО «Керамин», ОАО «Криница», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», ОАО «Минскремстрой», ОАО «Минский мясокомбинат», ГП «Минсктранс» (4 филиала), РУП «Белмедпрепараты», УП «Минсккоммунтеплосеть» и УП «Минскводоканал». Соискателям будет предложено более 500 свободных рабочих мест.

Электронная ярмарка вакансий предприятий Гомеля пройдет в то же время, с 10:00 до 12:00. Ее участники – ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский химический завод», Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер, ОАО «Гомельский завод станочных узлов» и КУП «Горэлектротранспорт».

Наконец, электронная ярмарка вакансий Климовичского района пройдет с 11:00 до 12:00. Пока на сайте, где она состоится, вывешены вакансии столичного ОАО «Минскремстрой» – туда требуются дорожный рабочий, жестянщик, изолировщик на термоизоляции, каменщик, кровельщик по металлическим кровлям, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, маляр, облицовщик-плиточник, плотник и другие специалисты – всего более 250 вакансий.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны и призвана значительно сократить период поиска работы. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.