Минщина на уборке сработает не ниже уровня прошлого года

Такой осторожный прогноз высказал председатель областного исполнительного комитета Александр Турчин после совещания у Президента по вопросам организации уборочной кампании. Он также отметил важность технологического уровня организации работ:



- Сегодня уборочная кампания – это технологичный процесс. Уже достаточно вложено средств в сельское хозяйство, в технику, в зерносушильные комплексы для того, чтобы мы сегодня провели кампанию качественно и в те нормативные сроки, в какие ее надо проводить.



В Минской области для этого есть все необходимое и потенциал наращивается:



- Плюс дополнительно мы строим 28 зерносушильных комплексов и закупим в этом году 40 самых современных комбайнов «Гомсельмаш» для того, чтобы посмотреть как они в поле проведут весь сезон и чтобы сделать в дальнейшем вывод как обновлять парк комбайнов в области.



Относительно прогноза губернатор высказался с осторожностью:



- Я не очень люблю до того, как уберешь зерно давать прогнозы, но, тем не менее, приблизительно на уровне прошлого года мы свои показатели получим. Самое главное, что сейчас любые погодные условия, когда ты работаешь технологично, они должны оказывать минимальное влияние на получаемый урожай. В целом со сдержанным оптимизмом мы смотрим на результаты, которые получим в этом году, но что неизменно, то, что Минщина по объему производства зерна очевидный лидер в нашей стране и думаю в ближайшее время ничего не изменится.