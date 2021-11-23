Минсельхозпрод видит варианты выхода на экспорт в 7 млрд долларов

Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко заявил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» в программе «Разговор у Президента». Он сообщил:
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– По итогам 9 месяцев экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции составил 4,7 млрд долларов, вырос к уровню прошлого года на 112,6 процента и обеспечил рост валютной выручки на 529 млн долларов. По результатам 2021 года мы ожидаем 6 млрд 100 млн долларов выручки от экспорта. Если говорить о стратегии, то она была разработана и принята программой развития агробизнеса на пятилетку. Цель – выйти к концу 2025 года на 7 млрд долларов. Глава государства обозначил, что программа должна быть скорректирована и надо использовать все возможности для увеличения объемов экспорта.
Иван Крупко отметил, что сегодня продовольствие востребовано в мире:
– Мы это видим по росту экспортных цен, по спросу на белорусскую продукцию. Она соответствует требованиям по безопасности, качеству и конкурентна по цене.
По словам министра, стратегией на 2022 год был определен объем экспорта в 6 млрд 350 млн долларов:
– Рост 104 процента. В этом году экспорт растет и по объемам, и по ценам. Поэтому для того, чтобы его еще увеличить, надо наращивать и производство продукции. По программе на пятилетку прогнозируется рост во всех категориях хозяйств 114 процентов. С учетом недобора по определенным культурам в этом году мы ставим перед собой задачу выйти на прирост производства 105,8 процента по итогам 2022 года. Естественно, ставку делаем на производство молока и мяса. Именно мясо-молочная продукция сегодня дает 60 процентов экспорта. Объемы уже выверены на следующий год, но надо посмотреть еще раз, где мы можем добавить. Чтобы скорректировать программу и соотнести ее с задачами, которые были поставлены Главой государства, – выйти на 7 млрд долларов экспорта в ближайшие годы.