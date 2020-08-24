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Минсельхозпрод предлагает обсудить проект указа о рыболовстве

Министерство сельского хозяйства и продовольствия предлагает обсудить проект указа "О рыболовстве и рыболовном хозяйстве". Общественное обсуждение проходит на "Правовом форуме Беларуси", сообщает БЕЛТА.


Проект документа разработан для либерализации правил любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства, устранения коллизий и пробелов в законодательстве. Он направлен на совершенствование механизма предоставления в аренду рыболовных угодий областными исполнительными комитетами, а также осуществления промыслового рыболовства на других основаниях.

"Действующие правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства требуют принципиального пересмотра, изменения структуры для упрощения восприятия, в том числе путем разделения на два документа", – подчеркнули в Минсельхозпроде. Предлагается снять суточные ограничения на вылов любителями инвазивных видов рыбы, разрешить лов сачками в случае заморных явлений. Также в числе предложений – разрешить использовать рыболовам мотобуксировщики (мотособаки) мощностью не более 15 л.с., а также применять в рыболовных угодьях фонда запаса такие традиционные орудия лова, как топтуха и наставка. "Кроме того, по инициативе НАН предлагается снять необоснованные запреты на использование осветительных приборов при любительском рыболовстве. Предусмотрено также упразднение указания фамилий и инициалов на каждом из таких орудий лова, как кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие. Предлагается ввести льготы при платном любительском рыболовстве для воинов-интернационалистов, а также граждан, родившихся и зарегистрированных в населенных пунктах, граничащих с водоемом", – добавили в министерстве.

Проект указа также предусматривает введение административных процедур для юрлиц, граждан, в том числе ИП, при получении удостоверения на право подводной охоты, а также на право сбывать сети и сетематериалы. Предполагается выдавать удостоверение подводного охотника с прохождением экзаменационных тестов. Предусмотрена возможность такой охоты для иностранных граждан, временно пребывающих на территории страны.

Кроме того, предлагается установить требование о направлении не менее 50% взносов рыболовов-любителей на зарыбление и охрану угодий. Согласно проекту указа, промысловый билет планируется выдавать на срок до пяти лет (в настоящее время он выдается на год) и без указания конкретного рыболовного угодья. Для снижения документооборота предусматривается ежеквартальная отчетность арендаторов и пользователей угодий вместо ежемесячной.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на "Правовом форуме Беларуси" или направить в Минсельхозпрод до 2 сентября включительно на электронный адрес oborejsh@qmail.com.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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