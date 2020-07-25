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  2. Минсельхозпрод планирует собрать 8 млн т зерна

Минсельхозпрод планирует собрать 8 млн т зерна

Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, его слова передает БЕЛТА.

- На утро 25 июля убрано 12,7% площадей при урожайности 37,1 ц/га, получен первый миллион хлеба, если говорить точно - 1 млн 32 тыс. т зерна. По оценке аграриев, ждем 8 млн т зерна в этом году. Как сказал Глава государства, мы должны качественно и без потерь убрать хлеб. Сегодня все у нас для этого есть, - отметил Иван Крупко.

По его словам, в полях сейчас работают 8,5 тыс. комбайнов, дорабатывают зерно 2,3 тыс. очистительно-сушильных комплексов. В отгрузке задействованы 9,6 тыс. машин.

- Все условия созданы и для механизаторов, и для управленцев, чтобы без потерь убрать хлеб. У нас есть возможности убирать 4-5% (106 тыс. га) в день. Это позволит при хорошей погоде убрать весь урожай за 22 дня. Пока погодные условия нам на пользу, - отметил Иван Крупко.

И добавил, что сложность уборочной кампании в этом году в том, что работы начались на 10 дней позже, чем в 2019-м.

- Сегодня заканчивается уборка второго укоса трав. Получено 3,7 млн т кормовых единиц - это на 700 тыс. кормовых единиц больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Для нас сейчас важен каждый погожий день. Топлива достаточно, людских ресурсов тоже, - подытожил министр. 

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