Минсельхозпрод определил порядок выплаты надбавок на продукцию населения

Надбавки населению выплачивают юрлица и ИП, закупившие сельскохозяйственную продукцию. Выплата производится не позднее 10 банковских дней со дня поступления средств республиканского бюджета на расчетный (текущий) банковский счет юрлиц и ИП.Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.