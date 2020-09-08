В Минсельхозпроде нацелены на то, чтобы продукция попадала к покупателю в нужном ему виде. Для этого сельхозорганизации, фермерские хозяйства активно закупают и устанавливают оборудование для мойки, чистки и фасовки, рассказала во время пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович.
– Для этого, в частности, установлена 81 линия по подготовке к продаже и доработке картофеля, 39 линий по предреализационной подготовке, чистке, доработке овощей, 20 сортировальных и фасовочных линий для плодов, – перечислила представитель Минсельхозпрода.
До 15 сентября в стране убранный урожай отгружается для текущей реализации. С середины месяца начнется массовая уборка, тогда же стартует закладка в стабфонды и в хранилища.
Фото: БЕЛТА
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Минсельхозпрод: мы нацелены, чтобы продукция попадала к покупателю в нужном ему виде
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