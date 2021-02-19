В Беларуси выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года уменьшились на 4,5%, информирует БЕЛТА.
– Ежегодно уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снижается, с 2015 года снижение составило 4,5%. Что касается наших водоемов, 74,6% имеют хороший и выше экологический статус, – рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
Площадь особо охраняемых природных территорий к прошлому году достигла 9% Беларуси. За последние три года за счет средств международной технической помощи произведено повторное заболачивание торфяников на более чем 15 тыс. га.
– Совместными усилиями много сделано по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов. Наши города стали чище и зеленее. За последние два года площадь озелененных территорий в городах и райцентрах увеличилась на 5,6 тыс. га, – добавил министр.
– В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Беларусь занимает 49-ю позицию из 180 стран, опережая все остальные государства ЕАЭС. Беларусь занимает лидирующие позиции среди стран региона по качеству воздуха, системы управления твердыми отходами, оценке биоразнообразия и среды обитания, – заключил Андрей Худык.
Фото: БЕЛТА
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Минприроды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с 2015 года снизились на 4,5%
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