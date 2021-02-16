Минприроды рассказало, как помочь зимующим лебедям и уткам

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, как помочь зимующим лебедям и уткам, сообщает БЕЛТА.

"Ежегодно на незамерзающих участках рек, озер и искусственных водоемов остаются зимовать водоплавающие птицы (лебеди-шипуны, кряквы и другие виды). По мнению специалистов-зоологов, лебеди и утки хорошо переносят холодное время года, самостоятельно находя себе пропитание. Они могут долго находиться без активного движения. Птицы сидят на льду или на берегу водоемов, поджав под себя лапы: так они экономят энергию. Зимой лебеди и утки питаются в основном вегетативными частями водных растений, мелкими рачками, личинками насекомых, семенами и активным илом. Ограничивающим фактором для них является наличие открытой воды", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты считают, что подкармливать лебедей и других водоплавающих птиц необходимо только при резком падении температуры (минус 15 градусов и ниже) и только в местах их массового скопления. Птиц можно кормить зерном (овес, ячмень, пшеница), птичьим комбикормом, сырыми и вареными овощами. Не рекомендуется кормить хлебом, особенно черным. По некоторым данным, подкормка птиц хлебом может негативно влиять на их пищеварение. "Необходимо помнить, что, подкармливая водоплавающих птиц, мы отучаем их от самостоятельного поиска пропитания и они становятся зависимыми от человека. Здоровые водоплавающие птицы сами могут о себе позаботиться, помощь им нужна лишь в экстремальных ситуациях", - подчеркнули в Минприроды.

"Если вы нашли больную, травмированную птицу или другое дикое животное, которому грозит гибель или которое может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган. Комиссия по оказанию помощи диким животным приедет на место и примет необходимое решение", - добавили в ведомстве.

По материалам БЕЛТА