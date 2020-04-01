Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов, сообщается на официальном сайте ведомства.
Фото: архив БЕЛТА
Первоцветы — это очень уязвимые растения. Они цветут всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, протекают под землей: в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям требуется накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян. Срывая цветы, люди не дают растению сформировать семена для новых поколений. Кроме того, растение ослабевает и может погибнуть.
В Беларуси произрастает множество первоцветов, среди которых есть виды, которые включены в Красную книгу, сбор которых запрещен. К этим видам относятся: прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша и другие виды редких и находящихся под угрозой исчезновения растений.
Ежегодный массовый сбор первоцветов в марте-апреле может быть причиной их исчезновения в природе.
"Собирая первоцветы, мы губим их, а покупая — поощряем браконьеров. Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений. Отказ каждого из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну. Сорванные растения быстро вянут, а оставшиеся в природе могут долго радовать людей", — обращают внимание в Минприроды.
Сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, в Беларуси запрещены. Нарушителям в соответствии с КоАП грозят штрафы.
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Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов
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