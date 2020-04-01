Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов

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Первоцветы — это очень уязвимые растения. Они цветут всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, протекают под землей: в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям требуется накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян. Срывая цветы, люди не дают растению сформировать семена для новых поколений. Кроме того, растение ослабевает и может погибнуть.В Беларуси произрастает множество первоцветов, среди которых есть виды, которые включены в Красную книгу, сбор которых запрещен. К этим видам относятся: прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша и другие виды редких и находящихся под угрозой исчезновения растений.Ежегодный массовый сбор первоцветов в марте-апреле может быть причиной их исчезновения в природе., — обращают внимание в Минприроды.Сбор и пересадка дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, в Беларуси запрещены. Нарушителям в соответствии с КоАП грозят штрафы.