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  2. Минприроды призывает не нести на кладбища пластиковые цветы — ежегодно их оказывается на свалках около миллиона

Минприроды призывает не нести на кладбища пластиковые цветы — ежегодно их оказывается на свалках около миллиона

Минприроды совместно с экологическими общественными объединениями призывает жителей Беларуси проявить экологическую сознательность и не нести на кладбища искусственные (пластиковые) цветы. «Альтернативой им должны стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани», — подчеркивают в ведомстве.


«Приобретая искусственные цветы, мы, по сути, покупаем мусор, который впоследствии наносит вред природе, выделяя токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды», — говорят защитники природы.

Ведь когда искусственные цветы приходят в негодность, люди их выбрасывают. «Ежегодно после праздников на полигоны твердых коммунальных отходов вывозят около 1 миллиона пластиковых цветов. Срок их разложения — от ста до пятисот лет. Вторичной обработке они не подлежат».


Еще хуже, когда эти цветы сжигают. При этом в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, представляющие опасность для человека.

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Фото: Алина КАСЕЛЬ
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