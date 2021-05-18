На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О порядке размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров". Это следует из информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале.
Проект создан для совершенствования порядка размещения, разработки, рекультивации и учета внутрихозяйственных карьеров, предназначенных для добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Организатором выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 28 мая включительно по следующему электронному адресу – oppqrr@qmail.com.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
508
Минприроды предлагает обсудить порядок размещения и разработки внутрихозяйственных карьеров
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter