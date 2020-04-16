Минприроды подготовило проект постановления Правительства о порядке подготовки планов управления болотами

Болотами будут управлять: Минприроды подготовило проект постановления Совмина о порядке подготовки планов управления болотами. Об этом sb.by рассказал заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Андрей Кузьмич.

По его словам, такие планы будут разрабатываться для тех болот, которые войдут в специальный список, определенный Министерством природных ресурсов на основе предложений Национальной академии наук.

— Также Министерство природных ресурсов совместно с Национальной академией наук готовит постановление Правительства, регулирующее порядок ведения реестра торфяников. В этот реестр постепенно войдет информация обо всех торфяниках нашей страны: их границы, площади, типы болот, режимы охраны, имеющиеся запасы природных ресурсов, направление использования торфяников, — пояснил Андрей Кузьмич.

Кроме того, отметил представитель Минприроды, Национальная академия наук обеспечит ведение комплексного мониторинга торфяников. Проект соответствующего постановления также находятся в стадии разработки.