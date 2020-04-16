Минобразования решает, как доплачивать учителям, работающим дистанционно

Министерство образования рассматривает механизм дополнительной платы учителям, работающим дистанционно, рассказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

— Школа будет работать в зависимости от того, как будет складываться ситуация, и с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения. Если получится, что часть учащихся будет сидеть за партой и получать знания в школе, а часть будет переведена на индивидуальный учебный план и для нее будет предусмотрено сопровождение педагога, то нагрузка на учителя возрастет, — отметила Ирина Каржова.

По ее словам, Минобразования предусматривает возможность дополнительной доплаты учителям, которые будут задействованы в информационном сопровождении учащихся на удаленке.

— Уже есть предварительная договоренность с Министерством финансов. О том, какие это будут доплаты и как они будут вводиться, сможем конкретно говорить, когда будет принят соответствующий нормативно-правовой документ. То есть работа в этом направлении ведется, — пояснила Ирина Каржова.

Специалист добавила, что в принципе сегодня можно многие дисциплины перевести на дистанционное обучение.

— Даже обсуждали физкультуру, что есть возможность обучаться удаленно. Опять же обращаем внимание: это началось не сегодня и не вчера. Учителя и учреждения образования к этому готовы и уже работали в данном направлении на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому вопросов быть не должно с учетом специфики конкретного учреждения образования, конкретного ребенка, конкретного учителя, — подчеркнула начальник управления.