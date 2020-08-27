К учебному году подготовлено 17 новых пособий для 10-го класса. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала заместитель директора по редакционно-издательской работе Национального института образования Министерства образования Светлана Кудрявцева.
"С 2015 года в Беларуси обновляется содержание общего среднего образования. И за этот период уже издано 217 учебных пособий для учреждений общего среднего образования. В этом году число увеличится на 50. Из них 17 – для 10-го класса. Все учебные пособия прошли лицензирование методистами, учеными, учителями, психолого-педагогическую экспертизу, доработаны с учетом поступивших замечаний и предложений. Особенностью новых учебных пособий является наличие электронных приложений, обеспечивающих освоение учебных предметов на повышенном уровне", – сказала Светлана Кудрявцева.
Заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова добавила, что электронные версии всех учебных пособий размещены в свободном доступе на Национальном образовательном портале. "Очень много вопросов возникает: достаточно ли того материала, который изложен в учебниках, чтобы качественно освоить учебные программы; нужно ли покупать какие-то дополнительные пособия? Мы ответственно заявляем: новые учебные пособия разработаны таким образом, что материала достаточно. Они дополнены QR-кодом, а также ссылками, которые позволяют выйти на Национальный образовательный портал и посмотреть дополнительный материал по той или иной теме, которая заинтересовала учащегося", – заключила она.
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Минобразования: к учебному году подготовлено 17 новых пособий для 10-го класса
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