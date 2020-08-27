Минобразования: к учебному году подготовлено 17 новых пособий для 10-го класса

, – сказала Светлана Кудрявцева.Заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова добавила, что электронные версии всех учебных пособий размещены в свободном доступе на Национальном образовательном портале., – заключила она.