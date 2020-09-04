Родители должны подходить взвешенно к выбору индивидуальной формы обучения детей. Об этом заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Головнева.
"Я бы хотела обратить внимание родительской общественности на такой немаловажный момент, который может возникнуть при организации обучения по индивидуальному плану. Это обеспечение безопасности детей в период их нахождения дома. К сожалению, случаются несчастные случаи с детьми, которые остались без присмотра взрослых. Даже мама просто отвернулась или вышла в другую комнату, а ребенок попал в непредвиденную ситуацию. И такие случаи довольно частые", – сказала Елена Головнева.
Кроме того, принимая решение в пользу выбора индивидуального обучения, родитель должен быть уверенным в том, что его ребенок способен самоорганизовываться. "А у детей эти навыки плохо развиты. И здесь степень ответственности родителя, безусловно, возрастает в разы. Как правило, оставив ребенка дома и возложив на него ответственность за освоение учебных программ, взрослые не только не обеспечивают надлежащего контроля за тем, как это происходит, но и сами дети не имеют возможности развивать свои творческие способности и таланты. Не секрет, что дома дети в своем большинстве сидят в гаджетах и компьютерах. Такая форма обучения должна быть, но к ее выбору родителям нужно подходить взвешенно и ответственно", – добавила она.
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Минобразования: индивидуальная форма обучения требует самоорганизации ребенка
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Фото: САЗОНОВ Андрей