Минобороны: зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве

Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию Беларуси в 02:03 в районе населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.В связи с инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы Беларуси, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.Кроме того, польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве 12 апреля текущего года.Иллюстрация: Министерство обороны