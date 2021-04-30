Вчера, 29 апреля, в 02:02 в районе населенного пункта Козловичи средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Беларуси зафиксировали уже повторное в течение месяца нарушение госграницы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши. Соответствующая информация появилась на официальном сайте оборонного ведомства нашей страны.
Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию Беларуси в 02:03 в районе населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.
В связи с инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы Беларуси, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.
Кроме того, польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве 12 апреля текущего года.
Иллюстрация: Министерство обороны
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Минобороны: зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве
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