Минобороны: военные ведомства ряда стран отметили правильность курса белорусского государства

Руководители оборонных и военных ведомств ряда стран отметили правильность курса белорусского государства. Об этом заявил генерал-майор, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов в статье, опубликованной на сайте оборонного ведомства нашей страны.
Фото: архив БЕЛТА
"В сложившихся непростых обстоятельствах крайне важно для нас то, что мы не остались одни. Поддержка, оказываемая нашей стране ближайшими партнерами, а особенно нашим стратегическим союзником Российской Федерацией и "железным братом" Китайской Народной Республикой, говорит о том, что путь, избранный нашей страной, нашим народом, – правильный", – отметил Олег Воинов.
В конце августа во время работы Международного военно-технического форума "Армия‑2020" в Москве прозвучало огромное количество слов поддержки в адрес белорусского государства, выбранного нашим народом пути и в адрес лично Президента Беларуси. Такие же слова поддержки в отношении правильности курса белорусского народа высказали белорусской военной делегации руководители оборонных и военных ведомств государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества во время заседаний советов министров обороны этих организаций в Москве 4 сентября.
Не уступают в выражении поддержки белорусскому государству и военные представители зарубежных партнеров, аккредитованные за границей. Причем это не только представители государств, географически расположенных на восток – юго-восток от Беларуси. Есть среди них и много представителей западных стран. "И, честно говоря, зачастую высказанное мнение расходится с официальной позицией их государств о некой "сфальсифицированности" выборов или "нелегитимности" действующего Президента", – заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества.
С поддержкой действий военно-политического руководства республики уже выступил ряд военных представителей стран – членов НАТО, Евросоюза. "Напрашивается вполне логичный вывод о том, что позиция этих государств является слишком политизированной и преследует определенные политические цели, связанные со сменой власти в нашей стране любой ценой", – добавил Олег Воинов.
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Минобороны: военные ведомства ряда стран отметили правильность курса белорусского государства
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