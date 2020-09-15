Минобороны: военные ведомства ряда стран отметили правильность курса белорусского государства

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БЕЛТА

, – отметил Олег Воинов.В конце августа во время работы Международного военно-технического форума "Армия‑2020" в Москве прозвучало огромное количество слов поддержки в адрес белорусского государства, выбранного нашим народом пути и в адрес лично Президента Беларуси. Такие же слова поддержки в отношении правильности курса белорусского народа высказали белорусской военной делегации руководители оборонных и военных ведомств государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества во время заседаний советов министров обороны этих организаций в Москве 4 сентября.Не уступают в выражении поддержки белорусскому государству и военные представители зарубежных партнеров, аккредитованные за границей. Причем это не только представители государств, географически расположенных на восток – юго-восток от Беларуси. Есть среди них и много представителей западных стран., – заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества.С поддержкой действий военно-политического руководства республики уже выступил ряд военных представителей стран – членов НАТО, Евросоюза., – добавил Олег Воинов.