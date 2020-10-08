Министерство обороны ответило на электронное обращение группы иностранных граждан, являющихся членами Европарламента. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.
Фото: БЕЛТА
"Народ Беларуси сделал свой выбор – это выбор более 80% белорусов. Советуем вам уважать его и воздержаться от вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно. "Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне, – подчеркнули в оборонном ведомстве. – Вооруженные Силы Беларуси достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси. В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам".
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Минобороны: советуем воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси
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