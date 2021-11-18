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Минобороны сообщило об увеличении интенсивности полетов авиации НАТО вдоль границы Беларуси

Министерство обороны фиксирует постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран – членов НАТО вдоль границы Беларуси. Об этом сообщают в Telegram-канале ведомства.


"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран – членов НАТО вдоль Государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнее время общее число полетов возросло почти в два раза, включая количество полетов разведывательной авиации. При этом число привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза.

"Кроме того, продолжается активное использование беспилотной разведывательной авиации. Минимальное удаление маршрутов полетов от Государственной границы Республики Беларусь составляет 15–20 километров. Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", – уточняется в сообщении.

Фото: БЕЛТА
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