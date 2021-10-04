Минобороны: с начала года в Книгу памяти внесены сведения о более 7 тыс. погибших

Министерство обороны Беларуси продолжает работу по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Отмечается, что за текущий год в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь" внесены сведения о более 7 тыс. погибших. Также на государственный учет поставлено 129 воинских захоронений и захоронений жертв войн.
– Специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона провели полевые работы на 61 объекте. Благодаря работе уникального армейского подразделения обнаружены останки 951 военнослужащего РККА и 855 останков жертв Великой Отечественной войны. Установлены сведения о 31 военнослужащем, которые ранее считались пропавшими без вести, – рассказали в ведомстве.
Военнослужащие батальона обнаружили 7 наград: четыре медали "За отвагу" и три медали "За боевые заслуги", а также 39 медальонов и 32 единицы стрелкового оружия.