Минобороны: с начала года в Книгу памяти внесены сведения о более 7 тыс. погибших

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Отмечается, что за текущий год в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь" внесены сведения о более 7 тыс. погибших. Также на государственный учет поставлено 129 воинских захоронений и захоронений жертв войн.– рассказали в ведомстве.Военнослужащие батальона обнаружили 7 наград: четыре медали "За отвагу" и три медали "За боевые заслуги", а также 39 медальонов и 32 единицы стрелкового оружия.