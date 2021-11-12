Минобороны РФ расценивает военную активность США в Черноморском регионе как угрозу безопасности

Министерство обороны РФ расценивает военную активность США в Черноморском регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, пишет ТАСС.
«Агрессивную военную активность США в Черноморском регионе расцениваем как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», – заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что «истинной целью не спровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на Юго-Востоке». Подчеркивается, что страны НАТО, которые проводят внеплановые учения в Черном море, увеличили интенсивность воздушной разведки у границ РФ.
В министерстве привели конкретные примеры. В частности, радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. Так, в центральной и северо-западной части Черного моря зафиксированы морские разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А Poseidon ВМС США с авиабазы на Сицилии (Италия), самолета-разведчика С-160G Gabriel ВКС Франции с авиабазы на территории Румынии, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США с авиабазы на острове Крит (Греция), а также стратегического самолета-разведчика U-2S ВВС США с авиабазы на Кипре. Кроме того, эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, штабной корабль Mount Whitney ВМС США и танкер John Lenthall ВМС США после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.
«За действиями американских кораблей в Черном море осуществляют контроль корабли Черноморского флота: ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин», – указали в Минобороны РФ.
Фото: pixabay.com