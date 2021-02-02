Министерство обороны проводит проверку по факту смерти старшего прапорщика Сулика С.Н. Об этом сообщили в министерстве.
Фото из архива БЕЛТА
Старший прапорщик Сулик был обнаружен сослуживцем в рабочем кабинете без признаков жизни. Обстоятельства смерти выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом.
Старшина роты тренажеров обслуживания и учета объектов проходил службу в 72-м Объединенном учебном центре с 2008 года.
В ведомстве отметили, что Министерство обороны окажет необходимую помощь семье военнослужащего.
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Минобороны проводит проверку по факту смерти старшего прапорщика в 72-м ОУЦ
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