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  2. Минобороны: принято решение о наращивании состава дежурных сил ПВО и совместном патрулировании с ВКС России

Минобороны: принято решение о наращивании состава дежурных сил ПВО и совместном патрулировании с ВКС России

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства нашей страны.


«В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи Государственной границы Беларуси и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве принято решение о наращивании состава дежурных сил ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и ВКС России», – говорится в сообщении. 

Также в оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что сегодня выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы Республики Беларусь в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России.

Фото: БЕЛТА
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