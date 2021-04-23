Минобороны опубликовало список адресов подвоза воды в пострадавшие от аварии районы столицы

Питьевую воду из армейских автоцистерн можно взять по следующим адресам:ул. Рокоссовского, 127а,ул. Казинца, 89,ул. Левкова, 11, 22, 33, 8, 6, 4,ул. Якубова, 34, 68, 42, 74,ул. Горовца, 14, 34,ул. Солтыса, 24,ул. Чкалова, 32а, 3а, 15 к3,ул. Воронянского, 9, 11 к2, 40,ул. Плехванова, 107,Игуменский тракт, 38,ул. Асаналивева, 2, 12, 14, 16, 18, 34 к2,ул. Денисовская, 39а, 43,ул. Корженевского, 7, 12, 29,ул Ландера, 80, 82а, 80а, 120,ул. Кижеватова, 70, 68,ул. Пуховичская, 21,ул. Черниговская, 46,ул. Аэродромная, 9а,ул. Лучины, 16,ул. Дроздовича, 3,пер.2-1 Велосипедный, 36,ул. Жуковского, 11, 6,ул. Артиллеристов, 15.Сегодня по столице перемещается 18 автомобильных цистерн из 12 воинских частей. Подвоз воды продолжится, пока в этом будет необходимость.В течение дня возможны изменения адресов точек подвоза воды в зависимости от потребностей населения.