Минобороны объявило конкурс на лучшее освещение темы развития Вооруженных Сил в СМИ

Министерство обороны проводит творческий конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и патриотического воспитания населения нашей страны. Подробности сообщаются в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве рассказали, что для участия в конкурсе принимаются материалы, которые размещены в республиканской и региональной периодической печати, а также теле-, радиоматериалы, вышедшие в эфир с 1 февраля текущего года.
Принять участие в конкурсе могут представители государственных СМИ, зарегистрированных в Министерстве информации.
Конкурсные материалы нужно представить в Минобороны до 22 января 2022 года по адресу: 220034 Ф-2, город Минск, улица Коммунистическая, 1, главное управление идеологической работы, с пометкой «Конкурс на лучшую публикацию».
Фото: БЕЛТА