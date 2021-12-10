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Минобороны объявило конкурс на лучшее освещение темы развития Вооруженных Сил в СМИ

Министерство обороны проводит творческий конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и патриотического воспитания населения нашей страны. Подробности сообщаются в Telegram-канале Минобороны.


В ведомстве рассказали, что для участия в конкурсе принимаются материалы, которые размещены в республиканской и региональной периодической печати, а также теле-, радиоматериалы, вышедшие в эфир с 1 февраля текущего года.

Принять участие в конкурсе могут представители государственных СМИ, зарегистрированных в Министерстве информации.

Конкурсные материалы нужно представить в Минобороны до 22 января 2022 года по адресу: 220034 Ф-2, город Минск, улица Коммунистическая, 1, главное управление идеологической работы, с пометкой «Конкурс на лучшую публикацию».

Фото: БЕЛТА
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