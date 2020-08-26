Минобороны: обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные

Обвинения литовской стороны в нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС необоснованные, бездоказательные и политизированные, заявили в департаменте международного военного сотрудничества Министерства обороны.



24 августа 2020 года Литовская Республика обвинила белорусскую сторону в нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС, действиями которого 23 августа 2020 года было пресечено нарушение Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве с литовской стороны. 24 августа 2020 года в ходе встречи с атташе по вопросам обороны при Посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь литовскому военному дипломату было заявлено о необходимости предоставления доказательной базы по факту нарушения литовской государственной границы, говорится в заявлении.



Информация, полученная с помощью белорусских средств объективного контроля и доказывающая отсутствие факта нарушения, передана Министерству иностранных дел Литовской Республики Посольством Республики Беларусь в Литовской Республике 25 августа 2020 года.



В свою очередь по состоянию на 16.00 26 августа 2020 года литовская сторона не предоставила свои данные объективного контроля в отношении обозначенного ей инцидента.



В этой связи Министерство обороны Республики Беларусь считает предъявленные обвинения необоснованными, подчеркнули в военном ведомстве.