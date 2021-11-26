Минобороны: мы отмечаем дальнейшие действия наших соседей, направленные на эскалацию обстановки

Об этом сообщил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах РБ – начальник главного управления идеологической работы Минобороны генерал-майор Леонид Касинский. Его слова приводят в Telegram-канале ведомства.
– Мы продолжаем детально оценивать ситуацию, складывающуюся вокруг наших границ, связанную с развертыванием военной активности Польши и стран Прибалтики. К сожалению, позитивных шагов наших соседей в этом плане мы отметить не можем. Наряду с уже ранее озвученными недружественными шагами по развертыванию войск и инфраструктуры, позволяющими в короткие сроки значительно нарастить боевой состав и создать группировки, мы отмечаем дальнейшие действия наших соседей, направленные на эскалацию обстановки, – обратил внимание Леонид Касинский.
Он также отметил, что осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на белорусско-польскую границу иностранных военных контингентов.
– Так, отмечено прибытие военнослужащих Эстонии, в задачи которых будут входить в том числе мероприятия по подготовке рокадных дорог. Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями, непонятно от слова "совсем". Говоря военными терминами, данные мероприятия входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для осуществления ускоренной переброски войск вдоль Государственной границы Республики Беларусь, – отметил Леонид Касинский.
Кроме того, зафиксирована военная активность и со стороны Литвы.
– На литовском направлении сосредоточено около 4 тысяч военнослужащих. На южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием «Полесье». Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса. В течение недели отмечены полеты стратегической разведывательной авиации США, самолетов радиоэлектронной разведки, самолетов разведки наземных целей типа Джистарс ВВС США, а также разведывательно-ударной беспилотной авиации. Все полеты проводятся на минимальном удалении от государственной границы – от 20 до 35 км, – сказал он.
Отмечается, что в связи с нарастанием полетов авиации НАТО у границ Беларуси и в целях предотвращения нарушения государственной границы, военным ведомством принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства смешанными тактическими группами самолетов СУ-30СМ Российской Федерации и Республики Беларусь.
– Вооруженные Силы Республики Беларусь, усиливая мероприятия по разведке, занимаются в плановом режиме повседневной деятельности. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет нам при необходимости в кратчайшие сроки создать группировки войск на любом направлении. Как самостоятельно, так и совместно со стратегическим союзником – Российской Федерацией, – заключил Леонид Касинский.
Фото: БЕЛТА