Минобороны фиксирует неадекватную реакцию Польши по решению ситуации с беженцами на границе

Министерство обороны Беларуси фиксирует абсолютно неадекватную реакцию руководства Польши по решению той ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе с беженцами. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
«Вместо диалога и принятия действенных мер по разрешению миграционного кризиса наши соседи продолжают беспрецедентное наращивание силовой составляющей у границ Беларуси. Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Действия польских военных идут вразрез всех международных и двухсторонних договоренностей», – говорится в тексте заявления.
В Минобороны добавили: «Учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, отвержение наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованные обвинения в адрес Вооруженных Сил и Беларуси в целом, белорусское военное ведомство вынуждено принимать адекватные меры реагирования как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей с нашим стратегическим союзником».
«Мы не будем бряцать оружием, в отличие от наших соседей. Созданная система реагирования на подобные выпады позволяет нам сделать все, чтобы защитить суверенитет и независимость страны», – подчеркнули в ведомстве.
В Вооруженных Силах советуют нашим соседям «остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога».