Минобороны Беларуси и Китая обсудили план основных мероприятий на 2022 год по линии военного сотрудничества

В формате видеоконференции 29 ноября прошла рабочая встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с начальником Канцелярии международного военного сотрудничества Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-майором Цы Говэем. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ходе мероприятия обсуждался план основных действий на будущий год по линии военного сотрудничества между двумя странами, а также был подписан меморандум об установлении побратимских отношений между министерствами обороны Беларуси и Китая в области международного военного сотрудничества.
– Главами органов международного военного сотрудничества Беларуси и Китая подчеркнуто наличие хороших перспектив в сфере двустороннего военного сотрудничества между странами, важность их дальнейшего укрепления и развития. Особо отмечен статус наших отношений, имеющих характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, – уточняется в сообщении.
Фото: Telegram-канал Министерства обороны