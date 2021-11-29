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  2. Минобороны Беларуси и Китая обсудили план основных мероприятий на 2022 год по линии военного сотрудничества

Минобороны Беларуси и Китая обсудили план основных мероприятий на 2022 год по линии военного сотрудничества

В формате видеоконференции 29 ноября прошла рабочая встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с начальником Канцелярии международного военного сотрудничества Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-майором Цы Говэем. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.


В ходе мероприятия обсуждался план основных действий на будущий год по линии военного сотрудничества между двумя странами, а также был подписан меморандум об установлении побратимских отношений между министерствами обороны Беларуси и Китая в области международного военного сотрудничества.




– Главами органов международного военного сотрудничества Беларуси и Китая подчеркнуто наличие хороших перспектив в сфере двустороннего военного сотрудничества между странами, важность их дальнейшего укрепления и развития. Особо отмечен статус наших отношений, имеющих характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, – уточняется в сообщении.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны
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